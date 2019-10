Terzo mandato dell’Unione Nazionale Consumatori nella Camera di Commercio di Reggio Calabria

22 Ottobre 2019 11:14

Lo scorso 8 ottobre si è insediato il nuovo Consiglio Camerale della Camera di Commercio di Reggio Calabria, a seguito del Decreto n° 284 del 02 ottobre 2019 del Presidente della Giunta Regionale della Calabria. Per il terzo mandato consecutivo, il seggio in rappresentanza delle associazioni di tutela dei consumatori e degli utenti è stato assegnato all’Unione Nazionale Consumatori, in virtù dei parametri previsti dalla normativa vigente, che riguardano il numero di associati, le sedi presenti nella provincia di Reggio Calabria e l’attività svolta in difesa dei consumatori e degli utenti. “E’ una soddisfazione enorme -dichiara l’Avv. Saverio Cuoco, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori- che premia l’impegno, l’ottimo lavoro svolto in questi anni e la professionalità profusa da parte di collaboratori, avvocati, consulenti legali dell’associazione e del “Centro di orientamento giuridico del consumatore” che hanno speso le proprie energie in difesa dei consumatori, in particolar modo dei soggetti deboli e che vede ripagato il costante lavoro svolto che assegna all’Unione Nazionale Consumatori di Reggio Calabria, il ruolo cardine di rappresentare i consumatori, gli utenti e l’intero movimento consumerista all’interno della Camera di Commercio di Reggio Calabria. E’ un ulteriore stimolo a proseguire sulla strada intrapresa- afferma l’Avv. Saverio Cuoco- infatti in una realtà locale, afflitta da molteplici problemi, dove bisogna lottare anche per vedere riconosciuti i diritti acquisti e dove vengono calpestati quotidianamente i diritti dei cittadini, in particolar modo dei soggetti più deboli, ovvero di coloro i quali non dispongono di risorse economiche adeguate per farli valere, l’associazione si pone come indispensabile baluardo contro le sopraffazioni e i soprusi che vengono sistematicamente perpetrati. Tra i propositi per il futuro vi è certamente quello di mettere a frutto l’esperienza acquisita e le energie disponibili nel trattare le tematiche di cui si occupa istituzionalmente la Camera di Commercio, alla quale la legge attribuisce numerosi compiti nel campo della trasparenza del mercato e della tutela del consumatore, quali: le competenze sanzionatorie ed ispettive in molteplici settori, controllo sulla vessatorietà delle clausole contrattuali, predisposizione di contratti tipo, promozione di sistemi di regolazione su base volontaria, repressione della concorrenza sleale e, più in generale, quei comportamenti scorretti che possono provocare gravi turbative e distorsioni nel mercato. Tali attività di regolazione del mercato, anche attraverso la tutela dei soggetti più deboli tra i consumatori, contribuiscono a rendere efficiente e competitivo il sistema economico locale, inducendo negli operatori economici comportamenti virtuosi, nel rispetto degli interessi più generali. E’ per noi motivo di grande soddisfazione, l’elezione per acclamazione del Presidente Antonino Tramontana, sicuri che le riconosciute competenze nel campo imprenditoriale sapranno animare la sua azione alla guida del nuovo corso dell’ente camerale”, conclude.

