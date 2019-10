Umbria: Verini, ‘M5S? Serve alleanza per alternativa a destra salviniana’

28 Ottobre 2019 00:41

Roma, 28 ott. (Adnkronos) – “Se non facciamo alleanze, credo che non saremo mai alternativi alla destra a trazione Salvini”. Lo dice Walter Verini, commissario Pd in Umbria, al Tg3 rispondendo a una domanda sull’alleanza con i 5 Stelle.

