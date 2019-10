Umbria: male prima prova con M5S, Zingaretti ‘riflettere su scelte da fare’/Adnkronos (3)

28 Ottobre 2019 02:50

(Adnkronos) – Nella discussione post voto entrano non solo i rapporti interni alla coalizione di governo ma anche lo stesso premier Giuseppe Conte, immortalato nella foto di Narni. “Sarebbe un errore interrompere questo esperimento per via di una Regione che ha il 2% della popolazione nazionale”. E’ la riflessione del premier, secondo quanto riporta il Corriere della Sera. “Di Maio archivia a razzo l’alleanza: mai più. Conte al contrario insiste: ‘Se avessi voluto fare campagna elettorale avrei girato porta a porta un mese, 24 ore al giorno'”, si legge nel quotidiano di via Solferino.

Ma il fuoco contro Conte è già partito. E arriva intanto da Matteo Renzi. Dice il leader di Italia Viva al Messaggero. “Quello che è accaduto in Umbria mi dà ragione: quel patto elettorale non funziona. Ciò significa che c’è uno spazio politico enorme, una prateria sconfinata per Italia Viva. Il cui progetto non di certo quello di intrupparsi con i grillini”. Per Renzi, si legge ancora, la ‘foto di Narni’ è stato “La ‘foto di Narni’ è stato “un grave errore. E giudica un atto di arroganza aver considerato Conte l’uomo dei miracoli e dal tocco magico”.

L’Umbria dimostra che “Conte non ha né il tocco magico, né può fare miracoli”. Insomma per “l’ex premier la scelta di schierare il presidente del Consiglio è stato un boomerang. Un errore grossolano, inspiegabile e clamoroso, motivato esclusivamente dalla volontà del capo 5Stelle di inserire anche Conte nel gruppo degli sconfitti”.

