Umbria: male prima prova con M5S, Zingaretti ‘riflettere su scelte da fare’/Adnkronos (2)

28 Ottobre 2019 02:50

(Adnkronos) – E non solo. Zingaretti chiama anche in causa la scissione renziana: “Il risultato intorno a Bianconi conferma, malgrado scissioni e disimpegni, il consenso delle forze che hanno dato vita all’alleanza”. Almeno per quanto riguarda il Pd che, osserva Walter Verini, “tiene rispetto al voto delle europee. Siamo al 21 per cento, alle europee al 24 e con noi c’era Leu, c’era Carlo Calenda e non c’era stata la scissione della componente renziana”.

Tra i perplessi nel Pd sull’alleanza organica con i 5 Stelle c’è il capogruppo al Senato, Andrea Marcucci, che ancora prima che Zingaretti commentasse l’esito del voto è intervenuto così: “Il matrimonio tra Pd e M5S in Umbria -sottolinea- mette in evidenza tutti i limiti di alleanze costruite all’ultimo minuto e senza contenuti. Mi auguro che in vista delle prossime regionali, il Pd discuta meglio con i territori se sia o meno il caso di presentarsi in coalizione. Meglio misurare il rapporto con i 5 stelle al governo e solo dopo decidere cosa fare”. Il Pd ha ancora un asso nella manica: non diluire o peggio disperdere la vocazione maggioritaria”.

Marcucci anticipa il dibattito che da domani sarà al centro della discussione interna al Pd: l’esperimento con i 5 Stelle va replicato o no? Quell’alleanza strategica è la strada giusta? Una discussione che si intreccia con la convivenza al governo e ai rapporti interni alla maggioranza. “Non ci saranno ripercussioni sul governo nazionale e neanche sull’alleanza di governo, al netto del possibile dibattito interno ai partiti ma -avverte Verini- il governo andrà avanti bene se si smette di mettere bandierine sui singoli provvedimenti”.

