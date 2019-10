Umbria: M5S, ‘terza via solo guardando oltre i poli contrapposti’

28 Ottobre 2019 00:51

Roma, 28 ott. (Adnkronos) – “Il Movimento nella sua storia non aveva mai provato una strada simile. E questa esperienza testimonia che potremo davvero rappresentare la terza via solo guardando oltre i due poli contrapposti”. Si legge in un post su Fb del Movimento 5 Stelle.

Valuta questo articolo