Umbria: M5S, ‘l’ha detto anche Salvini, Tesei inadatta a governare regione’

22 Ottobre 2019

Roma, 22 ott. (Adnkronos) – “Secondo Matteo Salvini servono ‘ovunque candidati nuovi, specchiati. Se uno ha il Comune in bancarotta come fa a fare il governatore?’ Ottima domanda: dunque a che titolo la leghista Donatella Tesei si candida a fare la governatrice dell’Umbria dopo aver lasciato un buco di almeno 2 milioni di euro a Montefalco?”. Così in una nota i parlamentari umbri del MoVimento 5 Stelle Tiziana Ciprini, Filippo Gallinella, Stefano Lucidi e Emma Pavanelli.

“Ha ragione Salvini: il bilancio di due mandati da sindaco è più che sufficiente per ritenere la Tesei del tutto inadatta al ruolo di presidente di Regione. Il paragone con un imprenditore brillante e capace come Vincenzo Bianconi poi è impietoso per lei. Gli elettori umbri hanno sotto gli occhi la differenza di capacità tra i due”.

