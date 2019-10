Umbria: Ist.Cattaneo, ‘metà elettori M5S del 2018 non ha votato’

28 Ottobre 2019 19:22

Roma, 28 ott. (Adnkronos) – “Quasi la metà dell’elettorato che il 4 marzo 2018 scelse il M5s oggi si astiene”. E’ quanto emerge da un’analisi dell’Istituto Cattaneo sul voto umbro nella quale si evidenzia come la “principale novità che emerge dall’analisi dei flussi è il fatto che il centrodestra sembra aver trovato nuova forza propulsiva dall’esclusione dal governo”. Mentre per quanto riguarda il Pd, il Cattaneo parla di “isolamento elettorale”: “Non ha perdite verso l’astensione ma non riesce a guadagnare quote significative di voti da altre forze politiche”.

Sui 5 Stelle si argomenta: “E’ plausibile che la scarsa mobilitazione dell’elettorato ‘grillino’ sia dovuto a un fondamentale disorientamento per un’alleanza con un partito (il Pd) che, negli anni scorsi veniva indicato da tutti gli esponenti del M5s come il principale nemico (gli attacchi al ‘partito di Bibbiano’ risalgono a pochi mesi o sono e sul fuoco delle indagini che hanno colpito la giunta umbra i cinquestelle hanno soffiato parecchio).

Valuta questo articolo