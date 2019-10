Umbria: Ist.Cattaneo, ‘metà elettori M5S del 2018 non ha votato’ (3)

28 Ottobre 2019 19:22

(Adnkronos) – Quindi si conclude: “Il cambiamento di contesto politico (cambiamento di governo, scelta del M5s di coalizzarsi) non sembra dunque aver innescato dinamiche elettorali nuove. Di certo, l’elettorato cinquestelle non sembra aver aderito alla nuova alleanza: in prevalenza manifesta disorientamento e distacco. Nemmeno nel centrosinistra la nuova alleanza sembra aver suscitato entusiasmo: le perdite che i flussi stimano verso il centrodestra potrebbero essere il segno che una parte degli elettori di questo partito non si riconosce in questa alleanza”.

