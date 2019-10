Umbria: Ist.Cattaneo, ‘metà elettori M5S del 2018 non ha votato’ (2)

28 Ottobre 2019 19:22

(Adnkronos) – Per il resto, è la Lega la principale beneficiaria dei voti in uscita dal M5s (il flusso verso il partito di Salvini è parti al 3,6% del corpo elettorale (circa 1/5 dell’originario bacino cinquestelle)”

“Dall’ampio bacino di consensi accumulato nel 2018, la quota che si dirige verso il partito di Salvini è persino superiore a quella di chi conferma il voto per le cinque stelle. Il Pd e gli altri simboli della coalizione di centrosinistra beneficiano in misura trascurabile di voti ex grillini”

“Il partito di Salvini -si legge nell’analisi dell’Istituto Cattaneo- conferma la sua forza espansiva rubando voti sia a Forza Italia sia al Movimento 5 stelle. Per il Pd si conferma, in buona sostanza, il suo isolamento elettorale. Entrando nello specifico, si osserva che il Pd non ha perdite verso l’astensione ma non riesce a guadagnare quote significative di voti da altre forze politiche. Rispetto al M5s il saldo è positivo, ma i guadagni incidono in misura limitata sul suo bacino elettorale”.

