28 Ottobre 2019 01:23

Roma, 28 ott. (Adnkronos) – “Noi abbiamo fato campagna per l’Umbria e io ringrazio i leader che ci hanno fatto fare una campagna per l’Umbria mettendo in campo i nostri contenuti”. Lo dice Vincenzo Bianconi, candidato centrosinistra in Umbria, al comitato elettorale a Perugia a chi gli chiede se la ‘foto di Narni’ alla vigilia del voto non sia arrivata troppo tardi. “Cosa ci è mancato per vincere? Un mese in più”, aggiunge Bianconi.

