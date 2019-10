19 Ottobre 2019 12:55

Tunisino cerca di sgozzare la compagna: lei lo voleva lasciare dopo aver scoperto il precedente delitto, era fuori dal carcere per motivi di lavoro

Terribile gesto a Torino dove un tunisino ha tentato di sgozzare la compagna, una 44enne piemontese, che lo voleva lasciare dopo che aveva scoperto che l’uomo, Mohamed Safi era detenuto nel carcere delle Vallette per aver ucciso nel 2008 a Bergamo con due coltellate una ragazza 21enne. L’uomo, che per quell’omicidio era stato condannato a 12 anni, aveva il permesso di assentarsi dal carcere per motivi di lavoro. Il tunisino è stato arrestato con l’accusa di tentato omicidio.

Valuta questo articolo