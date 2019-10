Tributi Tia e Ato a Capo d’Orlando, Mangano: “Necessario uno sportello del consumatore”

1 Ottobre 2019 12:12

Il consigliere Renato Mangano chiede l’ istituzione dello “Sportello del Consumatore” per assistere i cittadini di Capo d’Orlando nella regolarizzazione dei Tributi T.I.A.- A.T.O

“L’ Amministrazione Ingrilli, ancora una volta si distingue per la sua insensibilità nei confronti dei cittadini, alle prese con le cartelle Ato- Tia 2008/2012 , che a parere di esperti del settore in taluni casi, i superiori crediti, potrebbero risultare già prescritti“- a dirlo è il consigliere comunale Renato Mangano.

Nella prossima Commissione Consiliare Permanente “Igiene Ambientale”, presieduta dal consigliere Felice Scafidi, il consigliere Mangano annuncia che si farà interprete dei richiamati disagi, e “proporre l’ istituzione di uno “Sportello del consumatore” presso gli uffici comunali con la presenza sia del personale ATO che di quello dell’ ente locale, a tutela dei diritti dei cittadini paladini, che spesso hanno smarrito le ricevute di pagamento in considerazione del significativo tempo trascorso dall’anno di competenza ad oggi”.

Il consigliere chiederà inoltre un estratto conto più dettagliato dei tributi pregressi e un termine più consono per le eventuali contestazioni, tutto ciò per opportune esigenze di correttezza e trasparenza amministrativa.

