16 Ottobre 2019 11:08

Incidente ferroviario in Piemonte: un treno ha centrato un’auto che era sui binari

Grave incidente ferroviario questa mattina in Piemonte, in provincia di Torino, dove un treno ha centrato un’auto che era sui binari. È successo alle 9,15 da allora è sospesa la circolazione sull’intera tratta. Il conducente è rimasto incastrato tra le lamiere ed è stato portato in salvo dai vigili del fuoco che sono intervenuti. Disagi sulla circolazione ferroviaria.

Foto di repertorio

