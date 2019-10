14 Ottobre 2019 15:05

Trasporti, Raffa (M5S): “importante trovare un accordo sull’autorità portuale dello Stretto: evitiamo l’ennesimo scippo ai cittadini”

“Domani sarà in audizione in commissione Trasporti alla Camera dei deputati il presidente della Regione Calabria Mario Oliverio per discutere dell’Autorità portuale dello Stretto. Quando l’abbiamo istituita, grazie a un emendamento al collegato della legge di Bilancio varata lo scorso dicembre, era stato impossibile trovare un accordo con la Regione Calabria, ma ora auspichiamo che il mutato quadro politico porti a una soluzione nell’interesse dei cittadini dell’area dello Stretto e delle imprese del territorio e non solo”. Lo afferma la portavoce del MoVimento 5 Stelle in commissione Trasporti alla Camera Angela Raffa. “Così che possano essere bilanciati e tutelati al meglio gli interessi di tutti i soggetti istituzionali coinvolti nella vicenda. È interesse di tutti mettere in sicurezza il porto evitando da una parte l’eventuale pronunciamento negativo della Corte costituzionale e dall’altra l’ennesimo scippo ai danni del territorio e in particolare alla mia città, Messina”, conclude.

