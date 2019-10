Patti, tragedia in sala parto: mamma muore dopo aver dato alla luce un bimbo

24 Ottobre 2019 18:57

Tragedia in ospedale a Patti (Messina): donna muore dopo il parto, salvo il figlioletto. Indagano i Carabinieri

Tragedia nel reparto di ginecologia dell’ospedale Barone Romeo di Patti. Una 38enne di Sant’Angelo di Brolo stamattina è morta dopo il parto. Ogni tentativo per strapparla alla morte è stato inutile: i medici sono riusciti a salvare solo il figlioletto appena nato. I Carabinieri sono già entrati in possesso della cartella clinica della donna, per fare luce sulle cause del decesso. La 38enne lascia il marito e una figlioletta di tre anni.

