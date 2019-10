Traffico illecito di rifiuti in Sicilia: numerosi arresti e sequestri preventivi di aziende

24 Ottobre 2019 07:10

Traffico illecito di rifiuti aggravato, estorsione pluriaggravata, danneggiamento seguito da incendio: arresti e sequestri in Sicilia

In corso vasta operazione della Polizia di Stato di Ragusa: sta eseguendo numerose ordinanze di custodia cautelare e sequestri preventivi di aziende nel settore del riciclo plastiche su delega della Direzione Distrettuale Antimafia della Procura della Repubblica di Catania. Le indagini delle squadre mobili di Ragusa e Catania, coordinati dal Servizio Centrale Operativo, hanno consentito di disarticolare un’associazione per delinquere, di stampo mafioso, denominata ”stidda”, finalizzata al traffico illecito di rifiuti aggravato.

Tra i reati contestati rientrano l’estorsione pluriaggravata, l’illecita concorrenza con minaccia, le lesioni aggravate, la ricettazione, la detenzione ed il porto di armi da sparo ed il danneggiamento seguito da incendio.

Nell’operazione sono stati usati un elicottero del Reparto Volo di Palermo, cinque Squadre dei Cinofili della Questura di Catania per la ricerca di esplosivo e stupefacenti, 50 auto della Polizia di Stato, dieci operatori della Polizia Scientifica, oltre 120 poliziotti, coordinati dal capo della Squadra mobile di Ragusa, il Vice Questore Aggiunto della Polizia di Stato Antonino Ciavola.

