“Ti mangiu u cori”, Forza Italia chiede le dimissioni di Latella: “Reggio Calabria sprofonda e i Falcomatà boys continuano a insultare i cittadini” [VIDEO INTERVISTE]

31 Ottobre 2019 19:05

Reggio Calabria, il gruppo consiliare di Forza Italia ha convocato la stampa a Palazzo San Giorgio chiedendo le dimissioni del consigliere Latella dopo l’infelice frase

Questo pomeriggio si è tenuta, presso la sala delle Conferenze di Palazzo San Giorgio, la conferenza stampa del Gruppo di Forza Italia in Consiglio Comunale, dal titolo “AVR e Consigliere Latella, al cuor non si comanda“. “Nessun cittadino né tantomeno un lavoratore può essere trattato in modo rude da colui che rappresenta le istituzioni“, denuncia Mary Caracciolo, Capogruppo Forza Italia, “il consigliere comunale non ha avuto neanche la bontà di chiedere scusa per quanto detto, chediamo quindi che Giovanni Latella si dimetta“.

“L’esternazione del consigliere Latella è la sintesi di 5 anni di governo, questo modo con il quale ci si approccia ai problemi è la rappresentazione della cifra di questa amministrazione comunale“, chiarisce Pasquale Imbalzano consigliere comunale al comune di Reggio Calabria di Forza Italia, “dopo le tante esternazioni dei vari componenti della maggioranza anche questa ultimo episodio è l’emblema di un modo di fare politica, resta sul tappeto il problema e il dramma di una città che affoga nei suoi problemi”

“Avevano organizzato tutto in maniera tale che gli applausi fossero scontati ma i lavoratori AVR gli hanno rovinato la festa”, sottolinea Lucio Dattola Consigliere Comunale Forza Italia Comune di Reggio Calabria, “si innervosisce il consigliere Latella che se la prende con un ragazzo che lo riprende, la rappresentanza politica di questa città non era mai scesa così in basso come in questi anni, diversi consiglieri vanno via da questa maggioranza perché si sentono nauseati dai modi di fare da questi pseudopolitici di sinistra, presto libereremo la città da questa cappa di incapacità politica“. Continua il Consigliere Dattola: “Il giorno dopo il vicesindaco promette ai lavoratori che sarebbe stato versato un milione di euro all’AVR, se è vero che questa è l’amministrazione della trasparenza, perché non dice la verità sui versamenti fatti all’AVR? se il giorno dopo la contestazione dei lavoratori AVR il vicesindaco si affanna a promettere dei soldi che dovrebbero essere versati a breve per il pagamento di Agosto, allora vuol dire che il comune non ha versato i soldi per gli stipendi dei lavoratori, siamo di fronte ad una colossale bugia“.

