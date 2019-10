Tessere gratuite per il trasporto extraurbano Ast: al via le presentazione delle domande per i portatori di handicap

17 Ottobre 2019 15:42

Messina: da lunedì la presentazione delle domande per il trasporto gratuito extraurbano Ast per i portatori di handicap

Da lunedì 21 sino al 22 novembre i cittadini portatori di handicap possono presentare richiesta per il rilascio della tessera gratuita AST per l’anno 2020/2021. Beneficiari del servizio sono i soggetti riconosciuti tali ai sensi della legge 104/92. Il modello con la documentazione richiesta può essere ritirato e presentato al dipartimento Servizi alla Persona e alle Imprese (servizio Politiche Sociali) a Palazzo Satellite, piano terra (front office) in piazza della Repubblica 40, tutti i giorni, sabato e festivi esclusi, dalle ore 9 alle 12, martedì e giovedì dalle 15 alle 16.30.

