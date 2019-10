Messina, Terzo Livello: la Procura chiede 6 anni e 6 mesi per Emilia Barrile

8 Ottobre 2019 16:06

Il procedimento della Procura di Messina nell’ambito nell’inchiesta “Terzo Livello” vede coinvolti esponenti politici, imprenditori, pluripregiudicati: un comitato d’affari che avrebbe pesantemente condizionato le attività economiche e amministrative in città

6 anni e 6 mesi di reclusione. È quanto ha chiesto il pm Fabrizio Monaco per l’ex presidente del consiglio comunale di Messina e candidata a sindaco alle scorse elezioni Emilia Barrile. Oltre a lei, il procedimento della Procura di Messina nell’ambito nell’inchiesta “Terzo Livello” vede coinvolti esponenti politici, imprenditori, pluripregiudicati: un comitato d’affari che avrebbe pesantemente condizionato le attività economiche e amministrative in città.

Le accuse nei confronti degli imputati sono quelle di associazione a delinquere, traffico di influenze illecite, turbata libertà del procedimento di scelta del contribuente, accesso abusivo ad un sistema informatico, trasferimento fraudolento di valori e ricettazione. 17 in totale le richieste di condanne, tra cui un anno e 8 mesi per l’ex presidente Amam Leonardo Termini e due anni per l’ex direttore generale dell’Atm Daniele De Almagro.

