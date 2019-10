19 Ottobre 2019 10:15

Paura nella notte in Sicilia per una scossa di terremoto, persone in strada

Una scossa di terremoto di magnitudo ML 3.1 è stata avvertita questa notte alle 03:03:56 lungo la Costa Siracusana ad una profondità di 29 km. L’epicentro è stato localizzato a 12 chilometri da Siracusa ed è stato avvertito nel capoluogo ed in alcuni Comuni della provincia. Diversi residenti sono scesi in strada, dopo aver chiamato le forze dell’ordine ed i vigili del fuoco. Al momento, non si registrano feriti o danni agli edifici. Il terremoto è stato localizzato dalla Sala Sismica dell’INGV.

