Terremoto: Renzi, ‘campus dedicato a Marchionne, gigante industria’

22 Ottobre 2019 20:00

Roma, 22 ott. (Adnkronos) – “Il nuovo campus scolastico di Amatrice sarà intitolato a Sergio Marchionne. Fu lui a rilanciare l’impegno di raccogliere i fondi per ricostruirlo nel 2016 quando ci incontrammo a Maranello con Angela Merkel. A più di anno dalla sua scomparsa continuo a dirlo: è stato un gigante dell’industria italiana”. Lo scrive Matteo Renzi su Fb.

“E ancora oggi l’odio che ingiustamente ha colpito la sua immagine non rende onore a quanto ha fatto per creare posti di lavoro. Per fortuna ci pensano i fatti concreti come questo a fare giustizia contro le fake news. Un pensiero affettuoso e grato alla sua memoria”.

