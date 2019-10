Terremoto, la Calabria continua a tremare: ancora scosse lungo la costa, paura a Scalea

26 Ottobre 2019 17:30

Terremoto, continuano le scosse in Calabria: 12 finora registrate a largo della costa

Cresce la paura in Calabria per le ripetute scosse di terremoto registrate nelle ultime ore. Dopo quella di magnitudo 4.4 avvenuta ieri a largo della costa, precisamente all’altezza di Scalea, si sono registrate ben 12 scosse di terremoto. Le scosse registrate dall’Ingv sono tutte di bassa entità, tra 2 e 2.4. La più forte è stata alle 15.20, di magnitudo 3.4 . L’epicentro è stato localizzato in mare, vicino a Scalea in provincia di Cosenza, mentre l’ipocentro a soli 26.7 Km di profondità. Il terremoto è stato avvertito dalla popolazione lungo la costa e al momento non si registrano danni.

Seguiranno aggiornamenti.

