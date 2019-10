Terremoto in Calabria, altre 4 scosse di assestamento: scuole chiuse nel cosentino

25 Ottobre 2019 10:27

Terremoto in Calabria, le scuole sono state chiuse a scopo precauzionale per consentire la verifica degli edifici

Le scuole di alcuni comuni che si trovano nell’area dove piu’ distintamente e’ stato avvertito il terremoto registrato in mare al largo della costa calabrese, sono state chiuse a scopo precauzionale per consentire la verifica degli edifici. I comuni interessati sono quelli di Scalea, Amantea, Belvedere, Orsomarso, Verbicaro, Maiera’, Buonvicino e Grisolia. Intanto, dopo la scossa di magnitudo 4.4, altre piu’ leggere, di assestamento, sono state registrate dall’Ingv. Dopo la prima, ce n’e’ stata una seconda di intensita’ 2.5 sette minuti dopo, una terza e’ stata registrata intorno alle 7,20 con intensita’ 2.1. La quarta e’ stata registrata alle 7,47 (2,2) e una quinta alle 8,33 (2). Le scosse di assestamento non sono state avvertite dalla popolazione.

