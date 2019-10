25 Ottobre 2019 09:15

La scossa di magnitudo 4.4 registrata stamani al largo è stata avvertita distintamente anche nella zona del Pollino: torna la paura a Mormanno

Paura in Calabria, questa mattina, per la scossa di terremoto di magnitudo 4.4 registrata al largo tra Rende e Cosenza. Il sisma si è avvertito anche nella zona del Pollino riportando alla memoria degli abitanti la scossa di magnitudo 5.2 che ha colpito Mormanno il 26 ottobre del 2012 provocando danni a infrastrutture e case. Ancora oggi sono in corso i lavori per il ripristino dei luoghi e delle abitazioni.

