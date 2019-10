Teatro a Barcellona Pozzo di Gotto: il Mandanici lancia i pacchetti promozionali e biglietti low cost

15 Ottobre 2019 20:41

Al via la stagione teatrale al Mandanici di Barcellona Pozzo di Gotto: tra le novità di quest’anno pacchetti promozionali e biglietti a prezzi ridotti per gli spettatori

È una delle scelte che caratterizzano la Stagione del Teatro Mandanici: mettere insieme spettacoli per diversi tipi di pubblico e, allo stesso tempo, realizzare una politica dei prezzi in grado di venire incontro alle esigenze degli spettatori. “Il teatro è uno dei luoghi in cui si fa cultura, si fa divertimento, si fa aggregazione”, sottolinea il sindaco di Barcellona Pozzo di Gotto, Roberto Materia. “Da quando abbiamo la gestione in house del ‘Mandanici’, è un punto irrinunciabile quello di creare opportunità per tutti i cittadini, perché una sera a teatro sia una festa che ci si possa permettere”.

Ed ecco la novità di quest’anno: veri e propri “pacchetti” che abbassano significativamente i costi.

Il primo riguarda quattro tra i più attesi spettacoli della Stagione, e cioè “Tale e Quale Showman” con Manlio Dovì (26 ottobre 2019, ore 21), “La tempesta” di Shakespeare (30 novembre 2019, ore 21) per la regia di Roberto Andò con Renato Carpentieri e con Giulia Andò, Filippo Luna, Vincenzo Pirrotta, Paolo Briguglia, Fabrizio Falco, Paride Benassai Gaetano Bruno, “Love letters” (21 dicembre 2019, ore 21) per la regia di Veruska Rossi con Raul Bova e Rocio Munoz Morales, il Gran Concerto di Fine Anno (26 dicembre 2019, ore 18:30) della Banda musicale Placido Mandanici diretta dal maestro Bartolo Stimolo.

Se acquistati in “pacchetto” gli spettacoli vengono a costare tutti insieme in poltronissima 82 euro anziché 92, in I e II settore 62 euro anziché 84, in galleria e III settore 45 euro anziché 60. Gli stessi spettacoli, con esclusione del Gran Concerto, e quindi “Tale e Quale Showman”, “La tempesta” e “Love letters” compongono il secondo pacchetto per il quale la poltronissima costa 75 euro anziché 85, I e II settore costano 58 euro anziché 77 e galleria e III settore costano 42 euro anziché 53.

Sempre di “pacchetti” si tratta anche nel caso delle domeniche a “Teatro in famiglia”. Per quattro spettacoli, e cioè “Il Mago di Oz nel Paese delle Meraviglie” (10 novembre 2019, ore 18) del mimo e illusionista Oscar Brizzi, “Giufà, un viaggio per conoscere, per capire, per crescere” (26 gennaio 2020, ore 18) del Centro Studi Artistici, per la regia di Carmelo R. Cannavò, e “La gazza ladra” (22 marzo 2020, ore 18), spettacolo con la regia di Emanuele Gamba, ispirato all’opera di Luzzati e alle musiche di Rossini, più il Gran Concerto di Fine Anno questi i prezzi: poltronissima 24 euro anziché 37, I e II settore 16 euro anziché 28, galleria e III settore 12 euro anziché 19. Tre spettacoli senza il Gran Concerto costituiscono un altro “pacchetto” con poltronissima a 20 euro anziché 30, I e II settore a 14 euro anziché 21, galleria e III settore a 10 euro anziché 12. Ultimo “pacchetto”, due spettacoli a scelta tra “Il Mago di Oz nel Paese delle Meraviglie”, “Giufà, un viaggio per conoscere, per capire, per crescere” e “La gazza ladra” vengono in poltronissima a 15 euro anziché 20, I e II settore a 10 euro anziché 14, galleria e III settore a 7 euro anziché 8.

Non è tutto. Per coloro che non vogliono prendere i “pacchetti” sono previsti, in quasi tutti gli appuntamenti, le riduzioni per gli under 30 anni e gli over 65. E i biglietti possono essere acquistati anche con 18App e Bonus Cultura on line su Tickettando-TicketOne. Ecco i prezzi dell’intero cartellone, spettacolo per spettacolo: per “Tale e Quale Showman” con Manlio Dovì (26 ottobre 2019, ore 21) 20 euro per la poltronissima (ridotto 17), 15 euro per I e II settore (ridotto 12 euro), 10 euro galleria e III settore (ridotto 8); “Il Mago di Oz nel Paese delle Meraviglie” (10 novembre 2019 ore 18.00, ciclo Teatro in famiglia) poltronissima a 10 euro (ridotto 8), I e II settore a 7 euro (ridotto 5), galleria e III settore a 4 euro; “La tempesta” (30 novembre 2019, ore 21) poltronissima a 40 euro (ridotto 36), I settore a 34 euro (ridotto 30), II settore a 28 euro (ridotto 24), galleria e III settore a 23 euro (ridotto 20); “Love letters” (21 dicembre 2019, ore 21) poltronissima a 35 euro (ridotto 30), I e II settore a 28 euro (ridotto 25), galleria e III settore a 20 euro (ridotto 18); “Gran concerto di Fine Anno” (26 dicembre 2019, ore 18:30) prezzo unico 7 euro; “Il Lago dei Cigni” (19 Gennaio 2020 ore 21.00) poltronissima e I settore a 38 eur o (ridotto 33), II settore a 36 euro (ridotto 31), III settore a 23 euro (senza riduzioni), galleria a 25 euro (ridotto 20), “Giufà, un viaggio per conoscere, per capire, per crescere” (26 gennaio 2020, ore 18, ciclo Teatro in famiglia)) poltronissima a 10 euro (ridotto 8), I e II settor a 7 euro (ridotto 5), galleria e III settore prezzo unico 4 euro; “Massimo Lopez E Tullio Solenghi Show” con la Jazz Company (13 febbraio 2020 ore 21.00) poltronissima e I settore a 43,50 euro, II settore a 38 euro (per questo evento la galleria fa parte del II settore), III settore a 28 euro; “A che servono gli uomini?” con Nancy Brilli e regia di Lina Wertmuller (12 marzo 2020 ore 21.00) poltronissima e I settore a 39,50 euro, II settore per questo evento la galleria fa parte del II settore) a 33,50 e III settore a 28; “La gazza ladra” (22 marzo 2020 ore 18.00, ciclo Teatro in famiglia) poltronissima a 10 euro (ridotto 8), I e II settore a 7 euro (ridotto 5), galleria e III settore prezzo unico 4 euro.

Valuta questo articolo