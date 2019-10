Quattro gol in quattro giorni: El Tanque Denis prende per mano una Reggina da record

27 Ottobre 2019 17:09

Reggina vittoriosa sul campo dell’Avellino, decisivo l’inserimento del Tanque Denis partito inizialmente dalla panchina per scelta tecnica

El Tanque Denis ha preso per mano la Reggina. Dopo un inizio zoppicante, a causa delle condizioni fisiche non certo eccelse dopo il suo arrivo dal Sud America, il calciatore argentino ha iniziato a fare sul serio ed a dimostrare il suo strapotere. Il campionato di Serie C va decisamente stretto a Denis, il quale sta iniziando a dimostrare il proprio valore. Nelle ultime due giornate, in due momenti di difficoltà, il Tanque è venuto fuori prepotentemente. Dapprima in casa contro il Picerno, sul punteggio di 0-1 in favore degli ospiti, il calciatore argentino ha ribaltato la gara a suon di gol ed anche di un assist per Corazza. Quest’oggi il Tanque è partito dalla panchina per scelta tecnica, forse a causa di un po’ di affaticamento a seguito della gara infrasettimanale, una volta entrato in campo però è stato devastante. Due gol e la sua solita straripante fisicità, lì davanti poi il Tanque non sbaglia.

Anche oggi dunque doppietta per Denis, il quale sta trascinando la Reggina verso un clamoroso record, quello di imbattibilità che regge dalla lontana stagione 1983/1984 in serie C2. Ben 13 gare da imbattuta per la formazione amaranto all’epoca, ad oggi la truppa di Toscano è giunta a 12 gare senza conoscere il sapore amaro della sconfitta. Adesso si vola a Potenza per pareggiare i conti con la formazione dell’annata 1983/1984, con lo scopo di effettuare il “sorpasso” in casa in occasione della gara contro la Casertana. La Reggina è inoltre la squadra col miglior attacco del campionato, con il capocannoniere in rosa e probabilmente con il calciatore più forte del girone C, il Tanque appunto. Insomma, tante note liete per questa squadra che sta dominando il campionato involandosi in vetta alla graduatoria a suon di gol e prestazioni di livello superiore.

Valuta questo articolo