Reggina-Catanzaro è infinita: comunicato catanzarese contro Massimo Taibi

16 Ottobre 2019 16:24

Reggina-Catanzaro sta portando con sé un notevole strascico, la gara giocata al Granillo è stata condizionata da un post a dir poco acceso

Reggina-Catanzaro non è ancora finita. Nella serata di ieri sono arrivate infatti le decisioni del giudice sportivo, che ha penalizzato Bianchimano, Gianni, Taibi, Patti ed i due espulsi durante l’incontro, vale a dire De Rose e Martinelli. Quest’oggi però è il Catanzaro a rifarsi vivo con un comunicato contro Massimo Taibi. Al club non sono andate giù le parole del ds amaranto che ha attaccato il tecnico avversario, tacciandolo d’essere bravo a sviare le interviste dopo una sconfitta:

“Le dichiarazioni rilasciate ieri dal direttore sportivo della Reggina, Massimo Taibi, nel corso di una trasmissione della società amaranto, e riprese da alcuni organi di stampa, non vanno certo nella direzione di stemperare i toni su quanto accaduto durante e dopo il derby di sabato scorso. Appaiano, tra l’altro, del tutto smentite da quanto deciso dal Giudice sportivo che ha comminato una serie di pesanti sanzioni allo stesso ds e ad altri tesserati amaranto per ciò che è successo negli spogliatoi tra primo e secondo tempo. La società US Catanzaro – che non intende intervenire più sulla vicenda – esprime solidarietà a mister Gaetano Auteri per le infondate accuse che ha ricevuto da parte del ds reggino”.

