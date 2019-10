7 Ottobre 2019 22:01

Ecco le conseguenze che determinerà in Calabria la riforma costituzionale che dispone il taglio dei parlamentari

Domani è il giorno chiave per il taglio dei parlamentari: ci sarà l’ultimo e definitivo voto alla Camera. Sette deputati e quattro senatori in meno: queste le conseguenze che determinerà in Calabria la riforma costituzionale. Il taglio prevede la riduzione da 20 a 13 dei deputati eletti nella regione, mentre i senatori diminuiranno da 10 a 6.

