Strade al buio a Reggio Calabria, un lettore indignato scrive a StrettoWeb: “L’Amministrazione se ne frega dei cittadini, spero che Falcomatà non sia rieletto”

27 Ottobre 2019 11:50

Reggio Calabria, un cittadino scrive a StrettoWeb: “Questa Amministrazione se ne frega dei problemi dei cittadini”

Riceviamo e riportiamo di seguito la lettera che un cittadino ha scritto al sindaco di Reggio Calabria, in merito ad alcuni disservizi legati alla pubblica illuminazione in città. Il nostro lettore più volte si è rivolto all’Amministrazione comunale, sindaco compreso, segnalando i vari guasti, ma al momento non ha ricevuto alcuna risposta. E adesso si rivolge a noi commentando: “L’Amministrazione se ne frega dei problemi dei cittadini. Spero tanto che il sindaco non sia rieletto”:

“Buongiorno Signor Sindaco,

sono un cittadino e mi rivolgo purtroppo a Lei, in merito ad un annoso problema mai risolto dall’ufficio competente malgrado le tante richieste personali e PEC più volte da me inviate e senza mai alcuna risposta, comportamento questo non confacente alla Vostra amministrazione, volta al decoro e alla sicurezza della città.

Ho più volte chiamato telefonicamente allo 0965/362255, ed all’ufficio pubblica illuminazione, per segnalare il mancato funzionamento di tre lampioni, perciò 6 lampadine ormai non funzionanti da diversi anni, ma con nessun risultato, anzi assicurazioni d’intervento solo verbali ma mai effettuati.

I lampioni interessati si trovano sulla Via San Giuseppe (Reggio Calabria) , uno di fronte al negozio Splendidi e Splendenti (proprio all’ incrocio con la Trav. III) ed il lampione successivo, di fronte ad un’ Agenzia di Assicurazioni, oltre a quello ad angolo della III traversa di Via San Giuseppe

Chiedo a mio malgrado, recandole disturbo, cortesemente il Vostro aiuto, a chi di competenza, visto il mancato interessamento dalla parte dell’ufficio alle mie reiterate segnalazioni, per il ripristino dell’ illuminazione pubblica sono 6 lampadine credo fulminate, buio totale, anche per una maggiore sicurezza nelle ore notturne, sia per la vicinanza di negozi e anche per maggior sicurezza dei pedoni in una Via San Giuseppe molto trafficata e Via di collegamento verso il Viale Calabria”.

