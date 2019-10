Strada di San Piero Patti, il sindaco Fiore scrive alla Città Metropolitana di Messina: “Pronti a contribuire per la realizzazione dei lotti rimanenti”

3 Ottobre 2019 14:31

L’amministrazione Fiore è disponibile a contribuire al superamento dell’attuale empasse, caratterizzata dall’impossibilità, per la Città Metropolitana di Messina, di esitare i provvedimenti finanziari necessari per l’utilizzo effettivo delle risorse estinate a questa importante opera

L’Amministrazione Comunale di San Piero Patti, guidata dal Sindaco Salvino Fiore, ha scritto alla Città Metropolitana di Messina per sbloccare l’iter per la realizzazione dei lotti rimanenti dell’ infrastruttura che riveste

un’importanza incommensurabile per la comunità di San Piero Patti e per i territori limitrofi.

L’amministrazione Fiore si è dichiarata disponibile a contribuire al superamento dell’attuale empasse, verosimilmente caratterizzata dall’impossibilità, per la Città Metropolitana di Messina, di esitare i provvedimenti finanziari necessari per l’utilizzo effettivo delle risorse estinate a questa importante opera.

Il comune di San Piero Patti si propone quale “soggetto attuatore” dell’intervento ove il perdurare delle condizioni sopra richiamate non consentano alla Città Metropolitana di Messina di procedere celermente, mettendo a rischio anche le risorse attualmente disponibili.

Per il sindaco Fiore “l’aspettativa di questa realizzazione, a tutt’oggi, è gravida di insidiosi dubbi che certamente non possono scalfire l’impegno delle Amministrazioni locali. L’oggettiva impossibilità di poter

utilizzare gli strumenti necessari per rendere più celere o contenere i tempi di realizzazione dell’opera, consentono al cittadino di dubitare del nostro impegno affinché l’opera trovi realizzazione. Per questo motivo nasce l’iniziativa di scrivere alla ex-provincia di Messina per cercare di sboccare la situazione e dare risposte concrete alla cittadinanza, nello spirito di collaborazione costruttiva tra gli enti”.

