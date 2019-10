Stop ai vitalizi in Sicilia: Micciché proporrà “l’abolizione totale”

23 Ottobre 2019 17:09

Vitalizi in Sicilia, Micciché: “Visto che per Musumeci il taglio del 50% è poco, propongo l’abolizione. Vediamo chi vince in demagogia”

“Convocherò un consiglio di presidenza nel quale proporrò l’abolizione totale dei vitalizi. Visto che secondo il presidente Musumeci il taglio del 50 per cento è poco, propongo l’abolizione. Vediamo chi vince in demagogia“. Lo ha detto il presidente dell’Ars Gianfranco Miccichè parlando con i giornalisti a Palazzo dei Normanni. “Anzi – ha aggiunto Miccichè – proporrò anche di abolire quelli dei nuovi parlamentari, che non si chiamano più vitalizi”.

Calderone: “Siamo d’accordo, abroghiamoli”

“Noi di Forza Italia condividiamo pienamente la proposta del Presidente Micciché che mira alla totale abolizione dei Vitalizi. Qui dunque andiamo oltre la proposta di riduzione per allinearci al resto del Paese, faremo di più: al prossimo Consiglio di Presidenza ne proporremo la soppressione”. Ha dichiarato il Presidente del Gruppo di Forza Italia al Parlamento Siciliano, Tommaso Calderone.

Proprio ieri in commissione speciale per la riduzione dei vitalizi è stato incardinato il testo di legge che prevede un taglio lineare del 9% con il ricalcolo contributivo. Gli emendamenti al testo potranno essere presentati entro il 31 ottobre e il 5 novembre dovrebbe iniziare l’esame della commissione.

Valuta questo articolo