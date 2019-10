Che fine ha fatto Stefano Gemellaro? Il 57enne di Barcellona Pozzo di Gotto è sparito nel nulla, nuovo appello dei familiari a “Chi l’ha visto?”

24 Ottobre 2019 12:42

Non si hanno ancora notizie di Stefano Gemellaro, il 57enne scomparso a fine agosto da Barcellona Pozzo di Gotto. Nuovo appello dei familiari alla trasmissione “Chi l’ha visto?”

Il caso di Stefano Gemellaro torna ancora sulla trasmissione Rai “Chi l’ha visto?”. Ieri sera è andato in onda tv un altro toccante appello dei familiari del 57enne, di cui non si hanno più tracce dallo scorso 28 agosto. Quel pomeriggio Stefano, che vive a Barcellona Pozzo di Gotto (Messina) con il fratello e la cognata, è uscito per la sua solita passeggiata e non è più rientrato a casa. Le ricerche sin da subito si sono concentrate sul tragitto che giornalmente percorreva l’uomo e anche nelle zone del milazzese, dove il 57enne ha vissuto per un periodo della sua vita. Al momento della scomparsa Stefano Gemellaro indossava una maglietta bianca sul retro e disegni rossi sul davanti, pantaloncini rossi e un cappellino con visiera blu. È alto un metro e 68 cm, ha occhi verdi e capelli brizzolati. Il 57enne non ha con sé i farmaci necessari per la sua terapia quotidiana.

