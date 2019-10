Asu in Sicilia, Bucalo: “Stabilizzazione dei lavoratori? È una fake news dei parlamentari Ars”

12 Ottobre 2019 14:14

La deputata di Fratelli d’Italia Ella Bucalo interviene sulla presunta stabilizzazione in Sicilia dei lavoratori impegnati in ASU: “Migliaia di famiglie illuse”

“Se non è una fake news poco ci manca. La notizia in merito alla presunta stabilizzazione dei lavoratori impegnati in ASU, in questi giorni più volte sbandierata come conquista politica, purtroppo tale non è”.

ùLa deputata nazionale di Fratelli d’Italia Ella Bucalo interviene nel dibattito innescato “dalle trionfalistiche dichiarazioni di alcuni parlamentari regionali”, dopo l’approvazione dell’Ars di una norma riguardante i lavoratori precari.

“Questa disposizione concede la possibilità solamente a pochi e non a tutti gli oltre 5.000 precari, di uscire dal privato sociale e passare in utilizzazione anche in Enti Regionali, che però per legge non possono stabilizzarli.

Il tutto comunque, non potrà avvenire in mobilità presso quegli enti pubblici con idonea capacità assunzionale, come previsto dalla vigente normativa regionale. Bisognerà inoltre, redigere un programma di fuoriuscita, adempimento obbligatorio, per quegli Enti utilizzatori interessati alla prosecuzione delle attività socialmente utili, nonché obbligati alla successiva stabilizzazione occupazionale. Ritengo pertanto – conclude la deputata siciliana – che non sia giusto illudere così miglia di famiglie. Questo provvedimento ci riporta solamente indietro negli anni, ed essendo in palese contrasto con le leggi previgenti, toglie ai beneficiari, la legittima aspettativa della stabilizzazione. Per fare politica ci vuole onestà intellettuale, cosa che nello specifico, qualcuno non ha avuto. Personalmente, ferma restando la competenza della Regione, come in passato, ho già posto la questione degli Asu siciliani, all’attenzione del Parlamento”.

