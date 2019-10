22 Ottobre 2019 17:33

Squalificati Serie A – Il Giudice Sportivo ha reso noti gli squalificati per la nona giornata del massimo campionato italiano

Squalificati Serie A – Si rendono noti i risultati delle gare sotto indicate con riserva dell’assunzione di altre eventuali decisioni in esito all’esame della posizione dei calciatori che vi hanno preso parte:

Il Giudice Sportivo dott. Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.I.A. Eugenio Tenneriello, nel corso della riunione del 22 ottobre 2019, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:

In base alle risultanze degli atti ufficiali si deliberano i provvedimenti disciplinari che seguono, con riserva dell’assunzione di altre eventuali decisioni, in attesa del ricevimento degli elenchi di gara:

Soc. SAMPDORIA – Soc. ROMA

Considerato che, in relazione ai cori di cui è stato oggetto il calciatore Viera Nan Ronaldo Augusto durante la gara, e a cui fa cenno anche il Direttore di gara su segnalazione del Quarto Ufficiale, a sua volta informato dal Responsabile dell’Ordine pubblico, è necessario che, al fine di calibrare la responsabilità della Società per come prevista nel nuovo CGS (artt. 6,7,28), anche in attesa dell’adozione dei nuovi modelli organizzativi e gestionali, debba emergere, anche in relazione all’applicazione dell’art. 29 lettera c) CGS, il comportamento fattivamente collaborativo della Società stessa nell’identificazione dei responsabili ai fini della conseguente adozione da parte degli Organi competenti delle misure interdittive dell’accesso agli impianti,

dispone

accertamenti supplementari a cura della Procura Federale in ordine all’acquisizione degli elementi sopra indicati.

a) SOCIETA’

Il Giudice sportivo,

premesso che in occasione delle gare disputate nel corso dell’ottava giornata andata sostenitori delle Società Hellas Verona e Sampdoria hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 25 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);

considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1. lett. a) b) e d) CGS, con efficacia esimente,

delibera

di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei loro sostenitori.

b) CALCIATORI

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

KLUIVERT Justin (Roma): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

c) ALLENATORI

ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA ED AMMENDA DI € 5.000,00

MUZZI Roberto (Genoa): per avere, al 39° del primo tempo, contestato una decisione arbitrale con atteggiamento plateale e irrispettoso; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale; inoltre, per avere, dopo la notifica del provvedimento di espulsione, mentre usciva dal recinto di giuoco, gridato al Direttore di gara un epiteto insultante.

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMENDA DI € 10.000,00

LIVERANI Fabio (Lecce): per avere, al 34° del secondo tempo, rivolto al Quarto Ufficiale, urlando, un’espressione irriguardosa, accompagnata da gesto di plateale dissenso.

Valuta questo articolo