Sparatoria in Questura a Trieste: 2 colpi a Rotta, 3 a Demenego, la terribile morte dei due agenti uccisi da un dominicano

5 Ottobre 2019 10:32

La Questura di Trieste ha ricostruito la dinamica della sparatoria che ha portato alla morte dell’agente Pierluigi Rotta e dell’agente scelto Matteo Demenego

Fa discutere la terribile morte dei due agenti di polizia a Trieste. Due colpi di pistola per l’agente Pierluigi Rotta, colpito al lato sinistro del petto e all’addome; tre, invece, per l’agente scelto Matteo Demenego, sotto la clavicola sinistra, al fianco sinistro e alla schiena. È il drammatico racconto della sparatoria che ha portato alla morte dei due poliziotti. A ricostruire tutta la vicenda di ieri è la stessa Questura.

Sparatoria in Questura a Trieste: l’assassino si è impossessato di due pistole di ordinanza

Sono due le pistole d’ordinanza delle quali si è impossessato il dominicano che ieri, alla Questura di Trieste, ha ucciso l’agente scelto Matteo Demenego e l’agente Pierluigi Rotta. E’ quanto emerge dalla ricostruzione della Questura di Trieste sui fatti avvenuti ieri.

Sparatoria in Questura a Trieste: il ferito sarà operato alla mano

Sarà operato l’agente della questura di Trieste rimasto ferito durante la sparatoria negli uffici della questura di Trieste dove, ieri pomeriggio, hanno perso la vita due agenti colpiti a morte da Alejandro Augusto Stephan Meran, 29 anni, affetto da disagio psichico.

Sparatoria in Questura a Trieste: nessun capo di accusa per il fratello dell’assassino

Non c’è nessun capo di accusa contro Carlysle Stephan Meran, fratello di Alejandro Augusto, 29 anni, fermato con l’accusa di duplice omicidio di due agenti della questura di Trieste, freddati ieri pomeriggio negli uffici di Tor Bandena.

Sparatoria a Trieste, Siclari: “incredulo e amareggiato per questa tragedia. Vicino alle famiglie”

“Quanto accaduto ai due poliziotti di Trieste è un’atrocità incomprensibile. Non esistono parole quando due giovani servitori dello Stato perdono la vita in servizio in modo così brutale. Il mio abbraccio e la mia vicinanza va alle famiglie che in questo momento sono sprofondate in un dolore indescrivibile. Sono vicino a tutti coloro che ogni giorno difendono la nostra libertà, la nostra democrazia, la nostra sicurezza, i nostri diritti. Sia fatta giustizia nei confronti di chi li ha assassinati e lo Stato non lasci soli i loro familiari”. Sono le parole del senatore forzista Marco Siclari dopo aver appreso con profonda tristezza la notizia della barbara uccisione dell’agente scelto Matteo De Menego e dell’agente Pierluigi Rotta, feriti mortalmente presso la Questura di Trieste mentre erano impegnati in una operazione di servizio.

