Sparatoria davanti alla Questura di Trieste: uccisi due poliziotti. Ecco NOMI e FOTO degli agenti uccisi

4 Ottobre 2019 21:00

Sparatoria davanti alla Questura di Trieste: morti i due poliziotti feriti, un terzo è stato colpito di striscio

Panico a Trieste dove, poco fa, si è verificata una sparatoria davanti alla Questura. Secondo le prime informazioni a sparare sarebbero stati due fratelli, presunti responsabile di una rapina avvenuta questa mattina, che avrebbe esploso colpi d’arma da fuoco contro i poliziotti che erano all’interno di una volante.

Sparatoria davanti alla Questura di Trieste: ecco i nomi dei due agenti uccisi

Pierluigi Rotta, agente scelto, di 34 anni, e Matteo De Menego, agente semplice, di 30 anni, sono morti uccisi dai proiettili delle pistole in uso proprio alla polizia. A sparare è stata una delle due persone che gli stessi poliziotti avevano portato in Questura dopo un servizio avviato in seguito al furto di uno scooter. A compiere il furto stamani Alejandro Augusto Stephan Meran, di 29 anni, di nazionalità dominicana.

Sparatoria davanti alla Questura di Trieste, un agente: “ha sfilato pistola collega, poi spari nell’ufficio arrestati”

“Un domenicano, forse un marocchino, alto quasi due metri, un energumeno, portato nell’ufficio Prevenzione Generale Soccorso Pubblico della Questura, dove portano gli arrestati, ha chiesto di andare al bagno”. Questa la ricostruzione della dinamica fatta da un poliziotto, testimone della sparatoria nella Questura di Trieste. “E’ stato accompagnato, quando è uscito era una furia, ha aggredito i colleghi, ne ha disarmato uno e ha sparato all’impazzata in direzione di entrambi”, conclude.

Sparatoria davanti alla Questura di Trieste: morti due poliziotti

Sono morti i due poliziotti feriti davanti alla Questura di Trieste colpiti da colpi di pistola. A sparare sarebbero stati due fratelli, presunti responsabile di una rapina avvenuta questa mattina. Il sindaco di Trieste, Roberto Di Piazza, ha dichiarato il lutto cittadino.

Sparatoria a Trieste: il Capo della Polizia sta andando in Questura

Il Capo della Polizia, appresa la notizia della sparatoria che ha causato la morte di due agenti, si sta recando a Trieste.

Sparatoria a Trieste, Patuanelli: “profondo cordoglio per agenti uccisi”

“Profondo cordoglio per la morte dei due agenti uccisi in una sparatoria avvenuta davanti alla questura di Trieste. Due lutti che solcano l’anima, una tragedia immane. Sono vicino alla famiglia e alle forze dell’ordine“. E’ quanto afferma il ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli.

Sparatoria davanti alla Questura di Trieste. Wanda Ferro: “momento di sofferenza e dolore”

“La notizia dell’uccisione di due agenti della Polizia di Stato a Trieste, colpiti durante una sparatoria avvenuta davanti alla Questura, ci addolora profondamente. Ci stringiamo in un abbraccio affettuoso ai familiari delle vittime, agli agenti rimasti feriti, e a tutti gli appartenenti alla Polizia di Stato, nella speranza che vengano al più presto assicurati alla giustizia i responsabili di questo assurdo massacro”. E’ quanto afferma il deputato di Fratelli d’Italia Wanda Ferro. “Questo è un momento di sofferenza, di dolore, e non certo di polemiche. Ma non possiamo trattenere la speranza che il sacrificio di questi uomini – due giovani di appena 30 anni colpiti a morte per la sola colpa di indossare come ogni giorno la divisa per compiere il proprio dovere – possa essere da monito a chi, anche ricoprendo ruoli istituzionali, non esita a mettere in discussione professionalità e rigore morale degli appartenenti alle nostre forze dell’ordine. Noi di Fratelli d’Italia saremo sempre dalla loro parte”, conclude.

Sparatoria davanti alla Questura di Trieste. Cortese: “lo Stato perde due figli, due servitori, due fratelli in tragica sorte”

“Cronaca di un pomeriggio di follia, lo Stato perde due figli, due servitori, due fratelli in tragica sorte. La sparatoria nella Questura di Trieste, ha causato la morte di due agenti e altri due poliziotti sono stati colpiti in maniera gravissima, un altro agente colpito alla mano di striscio da un proiettile. Fermati gli aggressori, due fratelli dominicani accusati di avere rubato uno scooter”. Così in una nota Antonella Cortese, Vice Presidente Osservatorio Nazionale per i diritti e la salute dei militari e delle forze dell’ordine. “Il sindaco dichiara il lutto cittadino. Il Capo dello Stato Mattarella esprime profonda tristezza per la barbara uccisione. Ci sarà tempo per ricostruire le dinamiche, oggi in silenzio preghiamo ma nel comparto della Sicurezza il lavoro e il ruolo degli angeli in divisa va rivisto profondamente. Se abbiamo uno stato di diritto lo dobbiamo a loro, l’alternativa è essere preda delle belve che hanno compiuto la strage di oggi a Trieste. Chiedo si da domani di rivedere regole e procedure di ingaggio come dall’omicidio del carabiniere Mario Cerciello Rega le Forze dell’Ordine hanno paura e questo non è possibile per nostra Sicurezza”, conclude.

