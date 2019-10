21 Ottobre 2019 21:25

Caos al pronto soccorso dell’ospedale di Cava de’ Tirreni dove una furiosa lite è degenerata in una sparatoria durante la quale due persone sono rimaste ferite

Attimi di panico al pronto soccorso dell’ospedale di Cava de’ Tirreni dove una furiosa lite è degenerata in una sparatoria durante la quale due persone sono rimaste ferite. Secondo le prime ricostruzioni tutto sarebbe nato da uno scambio di battute tra i parenti di un malato e i medici del pronto soccorso. La situazione sarebbe degenerata drammaticamente al rifiuto di ricovero da parte del medico e qualcuno avrebbe fatto fuoco con una pistola. Le persone ferite non sarebbero in pericolo di vita.

Valuta questo articolo