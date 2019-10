Spagna: polizia carica manifestazione a Madrid in sostegno Catalogna

19 Ottobre 2019 22:57

Madrid, 19 ott. (AdnKronos) – La polizia spagnola ha caricato una manifestazione in favore dell’indipendenza della Catalogna in centro a Madrid, in plaza de Callao e nella Gran Via. Lo riferiscono i media locali, che parlano di feriti negli scontri tra manifestanti e agenti di polizia.

