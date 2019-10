Sp 24 Joppolo Coccorino, l’Anas replica all’Udicon: “sono in via di conclusione le ultime operazioni di protezione delle scarpate”

24 Ottobre 2019 15:41

Sp 24 Joppolo Coccorino, l’Anas replica all’Udicon: “lungo il tratto, riaperto prima dell’inizio della passata stagione estiva, sono in via di conclusione le ultime operazioni di protezione delle scarpate”

In riferimento all’articolo pubblicato “Sp 24 Joppolo Coccorino, U.Di.Con. “urgono chiarimenti sulla messa in sicurezza”, Anas precisa quanto segue:

“Anas, Società del Gruppo FS Italiane, nel mese di luglio ha riaperto al traffico la strada provinciale 23 nel tratto Joppolo Coccorino in provincia di Vibo Valentia, danneggiata e interdetta al traffico veicolare nel mese di novembre 2017 a causa della caduta di un masso di grosse dimensioni. Gli interventi, per l’importo di circa 4 milioni di euro e definitivi dalla convenzione siglata tra Anas, Regione Calabria, Provincia di Vibo Valentia, Comune di Joppolo e Università della Calabria, hanno interessato esclusivamente il tratto della Sp 23 e non la provinciale 24 come riportato nell’articolo. Lungo il tratto, riaperto prima dell’inizio della passata stagione estiva, sono in via di conclusione le ultime operazioni di protezione delle scarpate”.

