Socialisti: Zingaretti, ‘appello conferma Pd casa riformisti, grazie della fiducia’

1 Ottobre 2019 19:38

Roma, 1 ott. (AdnKronos) – ‘L’appello all’unità ‘nell’unica grande casa riformista e di sinistra’, sottoscritto da alcune personalità socialiste, con il quale si ribadisce con forza che in Italia il Pd è il solo grande partito riformista iscritto al Pse è un contributo su cui riflettere”. Lo scrive in una nota il segretario del Pd Nicola Zingaretti.

“Abbiamo tanta strada da fare insieme con tutti coloro che, venendo da diverse esperienze e sensibilità politico culturali, ritengono che nel Pd e con tutta la comunità democratica, insieme a milioni di elettori, si possa costruire un percorso di crescita e di sviluppo tenendo insieme la giustizia sociale per le persone. Un lavoro che intendiamo fare senza pregiudizi, senza steccati, con il principale interesse di aprire le porte del Pd, di farne il perno del cambiamento ed il motore di una nuova stagione in tema di equità, di diritti, di innovazione, dei saperi, delle pari opportunità, del merito, del lavoro, dell’ambiente”.

“Tutto ciò è difficile da costruire senza quell’unità necessaria a far sentire ognuno pienamente a casa propria, con la propria storia. Grazie per questa fiducia”.

