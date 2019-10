18 Ottobre 2019 21:51

Firenze,18 ott. (Adnkronos) – Lungo applauso della platea della Leopolda al termine del collegamento via Skype con una comandante curda a Kobane. “Sono dieci giorni che va avanti la battaglia e si sta estendendo in tutto il nord della Siria – ha raccontato la comandante – Ora i combattimenti si fanno piu’ vicini. Sono già migliaia i civili uccisi, centinaia di mutilati. Le persone che sono state costrette a lasciare le loro case e stanno utilizzando le scuole come rifugi”.

