Sicilia, trasferimenti Regione-Enti locali: in pagamento la terza trimestralità

18 Ottobre 2019 15:06

Sicilia, l’assessore Grasso: “Diamo certezze agli Enti nel pieno rispetto dei tempi”

Nel pieno rispetto dei tempi stabiliti, è in pagamento in questi giorni la terza trimestralità dei trasferimenti dalla Regione agli enti locali siciliani. Lo rende noto l’assessore alle Autonomie locali e alla Funzione pubblica della Regione Siciliana, Bernardette Grasso, che commenta: “Fin dal mio insediamento, ho voluto porre la massima attenzione sul pieno rispetto dei tempi nell’erogazione dei trasferimenti dalla Regione ai Comuni. Grazie alla modifica del precedente sistema di riparto e alla semplificazione dei criteri, oggi ridotti a tre, abbiamo notevolmente velocizzato l’assegnazione dei fondi ai Comuni, rendendo così puntuali i trasferimenti e permettendo di conseguenza egli enti di pagare puntualmente gli stipendi ai propri dipendenti e di avere a disposizione dati certi per la chiusura dei bilanci. A breve saranno anche emessi i decreti relativi al pagamento del personale precario e i trasferimenti alle Città metropolitane e ai Liberi consorzi comunali”.

