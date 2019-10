27 Ottobre 2019 19:00

Sicilia: l’equipaggio di un motopesca di Cefalù ha segnalato un cadavere in mare. Gli uomini della Capitaneria di Porto hanno recuperato il corpo in decomposizione

E’stato recuperato in mare al largo di Cefalù, un cadavere in stato di decomposizione. L’equipaggio di un motopesca ha segnalato il corpo, poi recuperato dagli uomini della Capitaneria di Porto. L’uomo non è stato identificato. Il corpo è stato portato nella camera mortuaria del cimitero di Termini Imerese a disposizione della magistratura.

Foto di repertorio

