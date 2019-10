Viaggio nella Sicilia del Gattopardo con Alberto Angela: stasera puntata imperdibile di Ulisse

19 Ottobre 2019 20:01

Stasera puntata speciale di “Ulisse, il piacere della scoperta“. L’amatissimo Alberto Angela condurrà gli spettatori in viaggio indietro nel tempo alla scoperta della Sicilia del Gattopardo, nei luoghi di di Giuseppe Tomasi di Lampedusa e dal capolavoro cinematografico di Luchino Visconti.

Romanzo e pellicola diventeranno realtà: si entrerà nelle sale di Palazzo Valguarnera Gangi, nel cuore di Palermo, dove è stato ambientato lo straordinario ballo del film. L’appuntamento è alle 21.25 su Rai Uno. In onda tv andranno le immagini di Villa Boscogrande e della maestosa scalinata di Palma di Montechiaro che ha ispirato quella della città di Donnafugata, nel romanzo. “Sempre seguendo il romanzo- spiega Angela- scopriremo gli splendori di un monastero di clausura, quello di Santa Caterina di Alessandria a Palermo, riaperto solo da 3 anni. Per poi ammirare una grande azienda agricola del passato, Villa Fegotto, sorprendentemente integra. Queste aziende erano uno dei motori della potenza dei principi siciliani. Sorvoleremo anche le bellissime saline di Trapani. Infine ci addentreremo nelle Cripte dei Cappuccini di Palermo, dove sono esposte, a centinaia, le mummie degli abitanti più ricchi della città di fine Ottocento, rivestiti con i loro abiti più sontuosi: ci troveremo, davvero, a tu per tu con chi ha vissuto nell’epoca dei Principi ed è stato realmente presente ai balli mostrati dal film di Visconti… È un grande affresco quello che ammireremo questa sera, di una regione bellissima e ricchissima di storia e cultura”.

