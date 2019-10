Mafia in Sicilia, Micciché: “Forse non è ancora debellata, ma non c’è paragone rispetto al passato”

19 Ottobre 2019 20:33

Micciché: “La commissione Antimafia dell’Ars ha prodotto già tre relazioni, che 20 anni fa non si sarebbero fatte mai probabilmente neanche in Italia, figuriamoci in Sicilia: un’analisi realistica che è espressione di coraggio e forza”

“Ereditiamo una Sicilia, contrariamente a quello che dicono in tanti, che ha lottato per superare, senza l’intervento della Nato, lo storico problema della mafia. Forse ancora il fenomeno non è debellato del tutto ma rispetto al passato non c’è paragone. Facevo politica 30 anni fa e la mafia si sentiva in maniera pesantissima. Oggi la mafia, dicono gli esperti, avrebbe cambiato pelle”– lo ha detto il presidente dell’Ars Gianfranco Micciché, aggiungendo. “La commissione Antimafia dell’Ars, con l’onorevole Fava, ha prodotto già tre relazioni, una su Borsellino, una su Montante e l’ultima sul caso Antoci, che 20 anni fa non si sarebbero fatte mai probabilmente neanche in Italia, figuriamoci in Sicilia: un’analisi realistica che è espressione di coraggio e forza. Peccato che queste cose non tutti le

capiscano“, ha concluso.

