Sicilia: Lo Curto (Udc) scrive a Fava, ‘Agcom intervenga su Giletti’ (2)

9 Ottobre 2019 19:55

(AdnKronos) – La deputata dell’Udc evidenzia inoltre come nella stessa puntata sia stato consentito a Brambilla “di magnificare e incoraggiare condotte corruttive. Brambilla infatti ha elogiato l’ex presidente della Lombardia Roberto Formigoni che, seppure condannato in via definitiva per fatti di corruzione, ha costruito una sanità eccellente. Ciò quasi a voler significare che esiste un sistema corruttivo che può essere salvato nel giudizio morale dell’opinione pubblica e che è persino da imitare”. Una affermazione che “è inaccettabile possa essere propalata in una trasmissione televisiva seguita da un pubblico vastissimo”.

“Riprovevole”, secondo Lo Curto, anche l’atteggiamento tenuto da Giletti di fronte all’imprenditore siciliano Massimo Ombra “che ha tentato di difendere doverosamente la dignità del popolo siciliano denunciando la carenza di infrastrutture mai realizzate dal governo nazionale con danno all’economia della Sicilia e i ritardi nella ricostruzione del ponte Himera rispetto al Ponte Morandi. Giletti – continua – ha sostenuto che il ponte genovese è ben più importante di quello sull’autostrada Palermo-Catania poiché aiuta le imprese a trasportare le merci nei paesi d’oltralpe, ammettendo di fatto che noi siciliani dobbiamo accettare con fatalità la nostra condizione di svantaggio infrastrutturale che ci rende un popolo di affamati e assistiti”.

