Sicilia: torna la Giornata regionale del Digitale

In Sicilia al via la seconda edizione della Giornata del Digitale: il tema principale sarà “La digitalizzazione della Pubblica Amministrazione e del tessuto imprenditoriale opportunità di crescita”

Martedì 15 ottobre alle ore 9.30 presso Il Real Albergo delle Povere di Palermo si apriranno i lavori della seconda edizione della Giornata del Digitale 2019 che quest’anno avrà come tema principale “La transazione digitale nella pubblica amministrazione ed il partenariato con le imprese”.

Un appuntamento fortemente voluto dal Governo Regionale presieduto dall’ On. Nello Musumeci e dall’Assessorato Regionale all’Economia guidato dall’Assessore Gaetano Armao, in collaborazione con l’Autorità Regionale per l’Innovazione Tecnologica.

La scelta dell’innovazione digitale e’ tra le priorità del Governo Musumeci per offrire una prospettiva di sviluppo alla Sicilia Già nel 2018 si e’ moltiplicata per 80 min volte l’impiego dei fondi europei nel settore digitale e la Sicilia ha ottenuto una premiata di ben 55 Mil euro dalla Commissione UE

Innovare, grazie al corretto utilizzo delle tecnologie legate al digitale vuol dire essenzialmente semplificazione del sistema di relazioni tra pubblico e privato, oltre che maggiore trasparenza, celerità ed efficienza dei servizi per i cittadini e delle imprese. Ma anche l’opportunità che le nuove tecnologie offrono al comparto produttivo e imprenditoriale della nostra isola ed il contrasto alla corruzione ed al malaffare.

“La strategia digitale costituisce una grande opportunità per la proiezione della Sicilia, delle sue imprese, delle sue pubbliche amministrazioni, dei suoi cittadini per una crescita inclusiva, intelligente e sostenibile. L’obiettivo dell’Agenda Digitale della Sicilia è quello di utilizzare in termini ottimali il potenziale delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione per favorire l’innovazione, la crescita economica e la competitività.

Della strategia digitale della Regione Siciliana è asse portante la cittadinanza digitale con l’obiettivo di garantire ai cittadini e alle imprese, anche attraverso l’utilizzo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, il diritto di accedere a tutti i dati, i documenti e i servizi di loro interesse in modalità digitale, nonché di garantire la semplificazione nell’accesso ai servizi alla persona, riducendo la necessità dell’accesso fisico agli uffici pubblici, favorendo l’amministrazione aperta ed il riuso dei dati.

Ogni siciliano, ogni impresa che ha sede o opera nella Regione, per essere inclusi ed attivi, dovranno poter conseguire competenze digitali ed utilizzare al meglio infrastrutture materiali ed immateriali realizzate in attuazione di questa Agenda”- Ha così dichiarato Gaetano Armao Ass. Regionale all’Economia.

I lavori saranno aperti dai saluti del Presidente della Regione On. Nello Musumeci e dal Presidente della Commissione Bilancio dell’ARS On. Riccardo Savona, introdotti dal Vice Presidente della Regione e Assessore all’Economia Prof. Gaetano Armao, le conclusioni saranno affidate al d.g. ARIT Vincenzo Falgares

Tra i relatori esponenti delle primarie istituzioni ed imprese. nazionali e regionali del digitale nonché di due imprese siciliane modello che hanno puntato sull’innovazione digitale per crescere sui mercati

