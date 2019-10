In Sicilia più fumatori, obesi e sedentari che nel resto d’Italia [DATI]

18 Ottobre 2019 20:41

Sicilia maglia nera in Italia: il 46% della popolazione ha uno stile di vita sedentario

Sicilia maglia nera in Italia per il numero di fumatori, obesi e sedentari. È quanto emerge da uno studio realizzato da The European House – Ambrosetti e presentato oggi a Palazzo dei Normanni. Nella regione la percentuale di fumatori è pari al 28% della popolazione rispetto al 25,7% della media nazionale; gli obesi sono il 13,3% (10,9% media nazionale), mentre la percentuale dei sedentari è pari al 46% a fronte di una media nazionale del 34,5%. I livelli d’inquinamento nell’isola invece sono tra i più bassi del Paese.

