25 Ottobre 2019 14:52

Sono ancora in corso le indagini della squadra mobile per identificare il cadavere rinvenuto intorno a mezzogiorno nelle acque del porto piccolo di Siracusa. A lanciare l’allarme sono stati alcuni passanti, che stamattina hanno notato il corpo che galleggiava in acqua. Si tratta di un uomo, di circa 60 anni. Il cadavere è stato recuperato dalla Capitaneria di porto e dal personale medico del 118. Sul posto si attende l’arrivo del sostituto procuratore Marco Dragonetti e del medico legale.

