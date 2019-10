Sicilia: Barbagallo (Pd), ‘lezioni a Messina? Avrebbe bisogno di ripetizioni’

17 Ottobre 2019 20:02

Palermo, 17 ott. (Adnkronos) – “Se per ‘lezioni’ l’assessore Messina intende le nostre sollecitazioni e gli interventi parlamentari per tentare di arginare la crisi nella quale hanno condotto il Teatro Bellini, allora farebbe bene ad accettarle quelle ‘lezioni’. Anzi, forse avrebbe bisogno anche di qualche ripetizione: quando vuole, siamo pronti ad aiutarlo”. Così il deputato del Pd all’Ars Anthony Barbagallo commenta le dichiarazioni dell’assessore regionale allo Spettacolo Manlio Messina che ha detto di “non accettare lezioni da coloro che hanno sabotato il lavoro di questo governo regionale per ristabilire gli stanziamenti ai teatri”.

Valuta questo articolo